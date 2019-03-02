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Франция и Германия начинают совместное председательство в Совбезе ООН

Сегодня, 08:48

Основными темами дебатов в СБ станут Ближний Восток и денуклеаризация на Корейском полуострове

Фото: Getty Images
Франция и Германия начинают совместное председательство в Совбезе ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/381/2c5/5c63812c50ac8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/381/2c5/5c63812c50ac8.jpg Евросоюз Основными темами дебатов в СБ станут Ближний Восток и денуклеаризация на Корейском полуострове

Франция и Германия в марте и апреле впервые в истории Организации Объединенных Наций (ООН) проведут председательство сразу двух стран в Совете Безопасности.

Согласно насыщенной повестке, представленной в пятницу постпредами этих стран при ООН Франсуа Делатром и Кристофом Хойсгеном, основными темами дебатов в СБ станут ближневосточная проблематика, вопросы денуклеаризации на Корейском полуострове, а также ситуация в странах Африки.

Как напомнил Делатр, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан будет находиться в Нью-Йорке с 28 марта по 2 апреля для участия в открытых дебатах на тему "Угрозы международному миру и безопасности, вызванные терактами: борьба с финансированием терроризма", а также в заседании по противодействию климатическим изменениям. В начале апреля вместе с главой МИД Германии Хайко Маасом он примет участие в заседании по ситуации в Мали.

Ситуация в Сирии трижды в марте станет предметом обсуждения Совбеза. Ожидается, что спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен представит свой доклад 18 марта. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини представит доклад о взаимодействии Евросоюза с ООН 12 марта.

На 14 марта запланирована встреча членов Совбеза по "теме денуклеаризации КНДР", которая даст возможность членам Совбеза обсудить итоги саммита США — КНДР. При этом вопрос о нераспространении ядерного оружия в контексте ситуации вокруг КНДР стоит в плане на 19 марта. Другими темами совместного председательства Франции и Германии станут вопрос о демаркации границы между Суданом и Южным Суданом, палестино-израильское урегулирование и ситуация в Йемене. 20 марта ожидается рассмотрение темы санкций, действующих в отношении Ливии.

Под председательством Парижа и Берлина Совет Безопасности "будет продолжать следить за ситуацией в Сирии, Йемене, Мали, а также в регионе Сахеля, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Бурунди, Гаити и в регионе Западной Сахары", заверил французский постпред.

Напомним, Франция и Германия настаивают на реформе Совета Безопасности ООН с тем, чтобы орган отвечал изменениям, которые произошли на мировой арене после Второй мировой войны. Берлин и Париж выступают за то, чтобы Совбез пополнили новые постоянные члены, среди которых – Германия и Япония.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в США провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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Тег Германия, Франция, Совбез ООН

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ТАСС

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