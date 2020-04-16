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Франция и Германия приветствуют обмен пленными и ожидают реализации решений "нормандского саммита"

16 апреля, 22:31

Елена Кузьмич

Обмен свидетельствует о серьезном прогрессе на пути выполнения Минских соглашений

Франция и Германия приветствуютпроцесс обмена удерживаемыми лицами на Донбассе и настаивают на полном выполнении решений саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря во французской столице. Об этом сообщается в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.

"Сегодняшний обмен свидетельствует о серьезном прогрессе на пути выполнения Минских соглашений и решений саммита в Париже от 9 декабря, — говорится в коммюнике. — Франция и ФРГ напоминают о своей приверженности полному выполнению решений саммита от 9 декабря, в частности соблюдению перемирия, разминированию территорий, открытию новых пунктов перехода и определению новых зон разведения сил".

Главы МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас также приветствовали усилия трехсторонней Контактной группы и спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау, которые позволили добиться обмена удерживаемыми лицами. Они напомнили, что участники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе должны иметь полный, беспрепятственный и безопасный доступ ко всем территориям Украины, в том числе неподконтрольным правительству страны.

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Ранее сообщалось, что в рамках гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Украина передала имена около 200 человек, которых просила вернуть. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Германия Франция заявление обмен пленными нормандский формат

Источник: ТАСС

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