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Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit

Сегодня, 10:40

Барнье призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента

Фото: Getty Images
Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз Барнье призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента

На саммите, который пройдет 21-22 марта, Франция и Италия намерены блокировать отсрочку выхода Великобритании (Brexit), запланированного на 29 марта. Блокировка возможна, если Франция и Италия не получат гарантий, что эта отсрочка позволит обеспечить организованный выход.

"Франция и Италия готовы заблокировать на саммите ЕС продление сроков Brexit, если не получат гарантий, что это решение позволит обеспечить подписание Лондоном соглашения с ЕС и упорядоченный выход", – отметил он.

Кроме того, координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что любое затягивание процесса Brexit будет сопряжено "с политическими и экономическими издержками" для ЕС и призвал Лондон представить четкий план.

"Продление на длительный срок (Brexit – ред.) должно быть связано с чем-то новым, новым элементом или новым политическим процессом", – сообщил Барнье , призвав премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заручиться поддержкой британского парламента.

Накануне спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу также сказал, что британский парламент не может в третий раз голосовать по Brexit без изменений предложения

Напомним, до выхода Великобритании из ЕС осталось десять дней, но условия "развода" до сих пор не согласованы. Вчера Совет ЕС принял серию законодательных актов, чтобы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам в случае выхода Великобритании без соглашения — наступления так называемого жесткого Brexit. 

Как мы писали ранее, несмотря на то, что Палата общин находится под контролем правящей консервативной партии, в январе 432 членов палаты проголосовали против сделки с ЕС при 202 тех, кто голосовал "за", по выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Кроме того, на прошлой неделе премьер-министру Терезе Мэй опять не удалось достичь консенсуса с парламентариями – результат был немного лучше, 242 голосов "за", но этого также оказалось недостаточно.

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Тег Италия, Франция, блокировка, Brexit

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Источник:

ТАСС

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