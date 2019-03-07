Франция отказалась запрещать полиции использование резиновых пуль против манифестантов
Францию за применение опасного оружия уже подверг критике Совет Европы
Сенат Франции на своем заседании в четверг проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Предложение было выдвинуто группой "Коммунисты, республиканцы и экологи" (CRCE), в которой большинство составляют сенаторы от Французской коммунистической партии. Текст получил также поддержку представителей французской Социалистической партии. Сенатор по Соцпартии Жером Дюрен подчеркнул, выступая в прениях, что "тяжесть ранений, полученных людьми от применения спецружей LBD („Эль-бе-де"), стреляющих резиновыми пулями, указывает на то, что в настоящее время сложилась недопустимая для французского общества ситуация". Францию за применение опасного оружия уже подвергли критике Совет Европы и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В четверг в Сенате предложение левых было отвергнуто, так как в верхней палате большинство принадлежит правым силам. Выступая в ходе обсуждений перед сенаторами, государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с 17 ноября, когда возникло движение протестов "желтых жилетов", в ходе манифестаций из спецружий LBD было сделано свыше 13 тыс. выстрелов резиновыми пулями.
"Также с начала событий среди манифестантов насчитывается 2,2 тыс. раненых. По делам о применении резиновых пуль начаты 83 расследования", — сообщил госсекретарь при МВД.
Согласно его данным, в манифестациях с середины ноября "пострадали около 1,5 тыс. полицейских, жандармов и пожарных".
"Если бы не было такого насилия, не было бы и раненых — ни среди манифестантов, ни среди стражей порядка. Если бы не было погромщиков и агрессивных людей, не пришлось бы использовать и резиновые пули", — подчеркнул при этом Нуньес.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.
Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с ;"утерей доверия к прокуратуре".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Франция отказалась запрещать полиции использование резиновых пуль против манифестантов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во французской тюрьме надзиратели устроили огненный протест
Сотрудники тюрьмы пытались привлечь внимание после нападения заключенных на их коллег