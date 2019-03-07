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Франция отказалась запрещать полиции использование резиновых пуль против манифестантов

Вчера, 23:52

Францию за применение опасного оружия уже подверг критике Совет Европы

Фото: AFP
Франция отказалась запрещать полиции использование резиновых пуль против манифестантов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56a/6de/5c656a6de4882.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56a/6de/5c656a6de4882.jpg Евросоюз Францию за применение опасного оружия уже подверг критике Совет Европы

Сенат Франции на своем заседании в четверг проголосовал против предложения ввести запрет на применение полицией и жандармерией страны крупнокалиберных резиновых пуль против манифестантов. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Предложение было выдвинуто группой "Коммунисты, республиканцы и экологи" (CRCE), в которой большинство составляют сенаторы от Французской коммунистической партии. Текст получил также поддержку представителей французской Социалистической партии. Сенатор по Соцпартии Жером Дюрен подчеркнул, выступая в прениях, что "тяжесть ранений, полученных людьми от применения спецружей LBD („Эль-бе-де"), стреляющих резиновыми пулями, указывает на то, что в настоящее время сложилась недопустимая для французского общества ситуация". Францию за применение опасного оружия уже подвергли критике Совет Европы и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

В четверг в Сенате предложение левых было отвергнуто, так как в верхней палате большинство принадлежит правым силам. Выступая в ходе обсуждений перед сенаторами, государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что с 17 ноября, когда возникло движение протестов "желтых жилетов", в ходе манифестаций из спецружий LBD было сделано свыше 13 тыс. выстрелов резиновыми пулями.

"Также с начала событий среди манифестантов насчитывается 2,2 тыс. раненых. По делам о применении резиновых пуль начаты 83 расследования", — сообщил госсекретарь при МВД.

Согласно его данным, в манифестациях с середины ноября "пострадали около 1,5 тыс. полицейских, жандармов и пожарных".

"Если бы не было такого насилия, не было бы и раненых — ни среди манифестантов, ни среди стражей порядка. Если бы не было погромщиков и агрессивных людей, не пришлось бы использовать и резиновые пули", — подчеркнул при этом Нуньес.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

Также сообщалось, что пострадавшие на протестах во Франции "желтые жилеты" подали в суд на главу полиции Парижа. Адвокат пояснила, что решение обратиться в суд связано с ;"утерей доверия к прокуратуре".

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Тег Франция, оружие, манифест, пули, протестующие

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Источник:

ТАСС

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