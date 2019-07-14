Франция отмечает День взятия Бастилии: фото и видео парада в Париже
14 июля французы ежегодно отмечают главный государственный праздник – день независимости своей страны
На следующий день после решения создать во Франции космические войска в стране отметили Национальный праздник, или День взятия Бастилии. В этот день французы празднуют день независимости своей страны.
По этому поводу на Елисейских полях в центре Парижа начался ежегодный военный парад, в котором принимают участие 4,3 тыс. военнослужащих, 237 всадников, 196 бронемашин, 69 самолетов и 39 вертолетов. Также будут продемонстрированы военные роботы и беспилотники.
Принимает парад верховный главнокомандующий – президент Эммануэль Макрон, который торжественно объехал выстроенные войска и поднялся на гостевую трибуну.
Праздник посетили многие европейские лидеры: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Саули Ниинисте, голландский премьер Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель секретариата кабмина Великобритании Дэвид Лидингтон.
Для обеспечения безопасности на общественных мероприятиях были задействованы больше 2,5 тыс. полицейских.
В завершение дня на Марсовом поле у Эйфелевой башни пройдет большой концерт классической музыки и традиционный получасовой фейерверк.
Кроме Парижа, торжественные мероприятия проходят также в Страсбурге, Лионе, Бордо и других французских городах.
Также по случаю праздника Министерство культуры Франции наградило 423 человека орденами различных степеней. Среди лауреатов – актер Жан-Поль Бельмондо, космонавт Тома Песке, композитор Жан-Мишель Жарр и актриса Клаудия Кардинале.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" побывали в Париже, где состоялись торжественные мероприятия по поводу Дня Победы при участии президента Макрона и ветеранов.
Мы также писали о мемориальной церемонии в память о 75-летии операции высадки в Нормандии, которая прошла в прошлом месяце во Франции. Помимо Макрона, ее посетили лидеры США и Британии.
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