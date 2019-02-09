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Франция "передала привет" России имитацией ядерного удара – СМИ

Сегодня, 01:50

Заявление об испытании Францией ядерной ракеты было опубликовано сразу после выхода США из ДРСМД

Фото: AFP
Франция "передала привет" России имитацией ядерного удара – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d99/c62/5c5d99c62e743.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d99/c62/5c5d99c62e743.jpg Евросоюз Заявление об испытании Францией ядерной ракеты было опубликовано сразу после выхода США из ДРСМД

Военно-воздушные силы Франции сообщили об испытаниях крылатой ракеты, способной нести ядерный боезаряд. В испытаниях был задействован многоцелевой истребитель Rafale. Симуляция миссии ядерного сдерживания длилась 11 часов и включала в себя дозаправку в воздухе. Это "редкое" мероприятие можно рассматривать как "послание Москве", передает Fox News.

Как отмечает Fox News, Франция стремится существенно усилить свою программу ядерного сдерживания. На поддержание своих 300 ядерных боезарядов, предназначенных для запуска с подводных лодок и самолетов, Франция ежегодно тратит порядка $4 млрд.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений, — приводит Fox News слова представителя вооруженных сил Франции. — Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, так как запускается настоящая ракета без боеголовки".

Французские власти не уточняют, когда именно состоялся запуск, однако объявлено о нем было вскоре после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напряженность между Вашингтоном и Москвой" вызывает рост обеспокоенности в Европе, говорится в статье.

"Мы, европейцы, не можем оставаться зрителями, когда речь идет о нашей собственной безопасности", — цитирует телеканал министра обороны Франции Флоранс Парли.

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Тег Франция, ядерные испытания, ДРСМД

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Источник:

FOX NEWS

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