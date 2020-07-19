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Франция подтвердила получение "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ

19 июля, 01:53

Елена Вус Елена Вус

В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев.

Французские следователи заявили о прибытии во Францию "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов. Также в этом будут принимать участие и украинские эксперты.

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Об этом сообщает AFP.

Источники во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации рассказали, что "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника. В ближайшее время эксперты начнут исследование бортовых самописцев.

На расшифровку "черных ящиков" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана определено 5 дней.

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Как мы уже сообщали, пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Франция крушение авиакатастрофа МАУ черные ящики авиакрушение в Иране

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