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Франция подтвердила присутствие приезд трех десятков иностранных лидеров на похороны Ширака

29 сентября, 01:31

Церемонию памяти Жака Ширака возглавит в понедельник в парижском соборе президент Франции Эммманюэль Макрон

/ Фото: Reuters

Три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж для участия в церемонии памяти бывшего президента Франции Жака Ширака. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно этим данным, в Париже прибудут президент России Владимир Путин и президент Италии Серджо Маттарелла. Среди подтвердивших еще в минувшую пятницу свое предстоящее участие в траурной церемонии — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, бельгийский премьер Шарль Мишель.

Также прибудут премьер-министр Ливана Саад Харири, глава правительства Венгии Виктор Орбан и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

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Церемонию памяти Жака Ширака возглавит в понедельник в парижском соборе Сен-Сюльпис президент Франции Эммманюэль Макрон. На ней будет присутствовать премьер-министр страны Эдуар Филипп, спикеры верхней и нижней палат французского парламента, лидеры ряда французских партий, родственники и близкие бывшего президента.

Будут широко представлены политики эпохи Ширака, как французские, так и иностранные. Среди них — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший глава правительства Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро. Из бывших президентов Франции в Сен-Сюльпис прибудут Николя Саркози, Франсуа Олланд, Валери Жискар д`Эстен.

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Понедельник объявлен во Франции днем национального траура.

Напомним, что в 2011 году суд установил – в бытность мэром Парижа Жак Ширак создал около 30 фиктивных рабочих мест, "зарплату" которых переводили в его фонды – экс-президента признали виновным в коррупции и растрате госсредств и приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Для украинцев будет нелишним напомнить, что экс-президент США Джордж Буш-младший в своих мемуарах написал, что на одной из встреч с ним Ширак заявил: "Украина – это часть России".

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Франция Путин похороны жак ширак Макрон

Источник: ТАСС

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