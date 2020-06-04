Франция предлагает открыть внутренние границы Шенгенской зоны: названы условия

Франция предлагает странам ЕС открыть внутренние границы Шенгенской зоны с 1 июля. Об этом заявил государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан.

"Франция в ходе совета по внутренним делам Евросоюза, который будет проходить как видеоконференция глав МВД стран Европы, выступит с предложением открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля", — сказал Лемуан. Он считает, что "по вопросу открытия границ необходима координация". "Мы можем констатировать, что по Шенгенской зоне уже сейчас существует большое совпадение взглядов относительно снятия примерно к 15 июня того контроля, который был введен. Три четверти стран-членов придерживаются такого подхода", – добавил он.

Лемуан сообщил, что также "будет проведено обсуждение тех мер, которые смогут осуществлять страны, не входящие в Шенгенскую зону".

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"Месячный срок до 1 июля позволит нам хорошо подготовиться. Возможно, будет составлен список стран, которые введут определенные контрольные меры или ограничения в связи с существующим уровнем пандемии", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Шенген оказался под угрозой из-за коронавируса.

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