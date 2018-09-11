Франция пригрозила отреагировать на химатаку в Идлибе

Сегодня, 22:05

Делаттр заявил, что дальнейшее развитие событий зависит именно от России

pixabay.com
pixabay.com

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр во вторник заявил, что французские власти готовы предпринять необходимые шаги в случае химической атаки в Идлибе.

"Франция заявляет о готовности среагировать на химатаку (в Идлибе – ред.)", – сказал Делаттр, выступая на заседании Совбеза ООН.

Он заявил, что в ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб дальнейшее развитие событий зависит именно от России.

"Позвольте повторить это для России: мяч на вашей стороне поля. Взятые на себя (Россией – ред.) обязательства требуют ясно и недвусмысленно гарантировать, что в Идлибе не случится непоправимого", – сказал Делаттр.

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На прошлой неделе Делатр призвал гарантов астанинского процесса способствовать политическому решению ситуации в Сирии. В частности, он призвал Россию и Иран "обеспечить сохранение последней зоны деэскалации, представленной в Идлибе, и защищать мирное население, а также обеспечить соблюдение международного гуманитарного права".

В августе США, Франция и Великобритания предупредили сирийское руководство, что если при освобождении от террористов в провинции Идлиб будет применено химическое оружие, то последует ответ со стороны Запада.

Напомним, американская разведка сообщает, что Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с повстанцами в Идлибе.

Также мы ранее сообщали о готовности Франции нанести ракетные удары по позициям Асада.

Стоит отметить, что российская сторона называет заявления о применении химического оружия войсками Асада провокацией.  
Сирия, Франция, химическое оружие, химатака, Идлиб, Франсуа Делаттр

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