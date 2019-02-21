Франция признала бои на "джедайских мечах" видом спорта

Речь идет не о пластиковом оружии, а о поликарбонатных копиях джедайских мечей с вмотированными лампами

Франция признала бои на "джедайских мечах" видом спорта 2019-02-21T05:36:00+02:00 Евросоюз Речь идет не о пластиковом оружии, а о поликарбонатных копиях джедайских мечей с вмотированными лампами

Это не игра в "Звездные войны", а настоящие соревнования. Во Франции дуэли на световых мечах официально признали видом спорта.

Соответствующее заявление было обнародованы местной федерацией по фехтованию, где отметили, что речь идет не о пластиковом оружии, а о поликарбонатных копиях джедайских мечей с вмотированными внутрь лампами. Звук ударов имитируют встроенные чипы.

Правила поединков просты: за каждое прикосновение к сопернику даются очки. Кто первым наберет 15, тот и признается победителем.

Напомним, что в 2017 году из-за последствий сосудистой деменции в возрасте 86 лет скончался британский художник по костюмам Джон Молло, который придумал костюм Дарта Вейдера.

Ранее мы писали, что в 2016 году в Украине появилось представительство "501 Легиона" – международной организации, которая объединяет фанатов "Звездных войн", а именно – темной стороны Силы. Основал его 25-летний Богдан Беликов.

Также сообщалось, что по версии журнала Esquire снятый Ирвином Киршнером и выпущенный в 1980 году пятый эпизод под названием "Империя наносит ответный удар" был признан наиболее удачной частью франшизы.

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