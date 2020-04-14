Франция продлила карантин, а Австрия – смягчила: как Европа борется с пандемией

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в Европе распространение коронавируса замедлилось. Однако, не смотря на положительную динамику, некоторые европейские страны пока не спешат смягчать карантинные ограничения

Так, во Франции режим самоизоляции, который был введен до 15 апреля, продят до 11 мая.

"Мы должны продолжать наши усилия и следовать введенным правилам... 11 мая начнется новый этап. ... Мы постепенно будем открывать детские сады, школы, колледжи, лицеи. Для меня это приоритетная задача", – сказал президент Франции Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

В то же время высшие учебные заведения пока останутся закрытыми физически до лета.

По словам президента Франции, крупные мероприятия, привлекающие большую аудиторию, не будут проводиться на территории Франции как минимум до середины июля.

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В Италии действующий с 10 марта карантин, включающий прекращение всей коммерческой деятельности, и ограничение на передвижение населения продлили до 3 мая на национальном уровне. При этом правительство допустило открытие книжных магазинов и магазинов для детей с 14 апреля.

Тем временем Австрия уже начала смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновляют работу со вторника, 14 апреля.

"Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане", - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Смягчение ограничений, действующих с 16 марта, сопряжено с рядом условий. Так, в магазинах может одновременно находиться ограниченное число покупателей, посетители должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая, добавил Курц. Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Австрия – не единственное государство Евросоюза, приступившее к постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Так, власти Испании разрешили с 13 апреля возобновить работу строительным фирмам и отдельным промышленным предприятиям. А в Дании с 15 апреля вновь распахнут свои двери детские сады и начальные школы.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек. Он подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным процессом.

Согласно последним подсчетам американского института Хопкинса, в Испании подтверждено 170 099 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 756 человек, в Италии – 159 516 случаев заражения, 20 465 летальных случаев. Во Франции заразилось 137 877 человек, умерли – 14 967.

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