Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия

Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом в среду заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора.

"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", – отметил он.

Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в 19-м веке был Эжен Виолле-ле-Дюк. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия.

Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

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