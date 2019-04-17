Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама

Сегодня, 14:42

Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Франция организует международный архитектурный конкурс, чтобы восстановить разрушенный в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери. Об этом в среду заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания совета министров, посвященного реставрации собора.

"Франция проведет международный конкурс среди архитекторов, чтобы заменить обрушившийся шпиль", – отметил он.

Премьер напомнил, что архитектором старого шпиля в 19-м веке был Эжен Виолле-ле-Дюк. Предыдущий шпиль был демонтирован во время Великой французской революции в конце 18-го столетия.


Напомним, что на данный момент сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро. Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля Нотр-Дама". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети бум по продажам романа "Собор Парижской Богоматери"

Сегодня, 14:27

Такой спрос на книгу возрос после пожара в соборе

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: все подробности

Сегодня, 12:33

Несмотря на усилия пожарных, огонь удалось локализовать под утро

Реконструкция Собора Парижской Богоматери: эксперты назвали стоимость

Сегодня, 12:29

Французский архитектор оценил стоимость восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера храма

Реконструкция Нотр-Дама затянется: Франции не хватает мастеров

Сегодня, 12:06

На французском рынке труда не хватает рабочих специалистов, в том числе кровельщиков, каменщиков, плотников и других

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Стало известно, почему Путин исчез с бордов Порошенко

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Утяшева с ребенком "покинула" РФ

5 продуктов, которые никогда бы не съел диетолог

Самые смешные фотографии животных

Робертс сказала, почему «Красотку» не сняли бы в наше время

Беременная Лилия Подкопаева подчеркнула округлившийся животик

Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Самые актуальные платья сезона весна-лето 2019

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Порошенко предупредил об угрозе в случае его поражения на выборах

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить