Франция оштрафовала Apple на колоссальную сумму

Компания не предупредила, что новое программное обеспечение замедлит работу многих iPhone

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Французские власти наложили на признанную одним из самых дорогих брендов американскую компанию Apple 25 млн евро штрафа за сокрытие недостатков обновления программного обеспечения.

Как сообщили в Генеральном управлении по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с экономическими преступлениями Франции, технологический гигант не информировал пользователей, что обновление выпущенной в 2017 году iOS может привести к замедлению работы iPhone 6, SE и 7.

Из-за отсутствия возможности "отката" к предыдущей версии ПО многие пользователи были вынуждены менять батарею устройства или купить новый телефон.

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"По соглашению с прокурором Парижа, группа Apple согласилась выплатить штраф в 25 миллионов евро в рамках сделки", – сообщается на сайте управления.

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Напомним, ранее федеральный суд Австралии оштрафовал компанию Apple на 6,8 млн долларов за отказ бесплатно ремонтировать "зависшие" после обновления прошивки iPhone и iPad, которые обслуживали сторонние компании.

Мы также писали, что Apple заплатила правительству Ирландии 14,3 миллиарда евро налогов из-за наличия незаконных субсидий для компании.

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