Украинцы Франции готовятся избрать президента Украины

Для участия в голосовании на единственном на всю Францию участке зарегистрировались 3,5 тысячи украинцев

Украинцы Франции готовятся избрать президента Украины 2019-03-30T16:09:00+02:00 Евросоюз Для участия в голосовании на единственном на всю Францию участке зарегистрировались 3,5 тысячи украинцев

"Сегодня" внимательно следят за тем, как украинцы выбирают президента не только в Украине, но и во всем мире. Наши съемочные группы уже развернули свои студии на трех континентах: в Северной Америке, Австралии и Европе. Они не только покажут, как там голосуют, но и обязательно проголосуют сами.

Как украинцы будут избирать президента, "Сегодня" увидит и в Париже – одной из политических столиц Евросоюза.

Во Франции – один участок для голосования. В Париже зарегистрированы 3,5 тыс. избирателей. Их ждут в самом сердце города – в помещении Украинского культурного центра. Это место с историей: когда-то, во времена своей молодости, здесь жил Ален Делон с Роми Шнайдер.

Участок находится в 600 метрах от нашей студии. Волшебный центра города, где приятно провести утро воскресенья, а после утреннего кофе и круассана – выполнить свой гражданский долг. Тем более, что в Париже почти лето – плюс 18.

Мы уже успели увидеть последние приготовления на участке. В избирательной комиссии уже все готово для голосования.

"Вчера мы получили бюллетени. Мы их посчитали, поставили на всех бюллетенях печати и закрыли в сейф", – говорит заместитель председателя избирательной комиссии Ирина Зарецкая.

Несмотря на более чем 2 тыс. километров, которые отделяют украинцев, проживающих в Париже, от родины, судьба страны им не безразлична. И, что интересно, здесь в Париже также голосовать идут после службы в церкви.

"Конечно, самый большой наплыв будет, когда все придут из церкви – по традиции, все украинцы идут в церковь. У нас есть две украинские церкви", – отмечает член избирательной комиссии Мария Сергенюк.

Также здесь голосуют избиратели с временными удостоверениями. Именно таким образом журналист "Сегодня" с коллегой-оператором собираются отдать свои голоса в воскресенье.

В день голосования меры безопасности будут усилены: информационно культурный центр Украины во Франции будут охранять тщательнее.

Напомним, что "Сегодня" добрались до Австралии и развернули там свою студию, откуда будут вести трансляции в день голосования.

Кроме того, сообщалось о последних приготовлениях на избирательном участке в Вашингтоне, где также побывали журналисты "Сегодня".

Ранее мы также писали об участке в Брюсселе, который будет действовать на две страны сразу - Бельгию и Люксембург.

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