Франция выходит из карантина: какие ограничения снимут

После 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу

Французы смогут с 11 мая передвигаться без специальных разрешений властей, необходимых в настоящее время из-за режима изоляции, введенного в связи с пандемией COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Снова станет возможным свободно перемещаться без разрешения, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам", – сообщил глава правительства, представляя в Национальном собрании Франции свои предложения по началу постепенной отмены ограничений с 11 мая.

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При этом Филипп призвал граждан старше 65 лет продолжать соблюдать режим изоляции.

Премьер-министр предупредил, что после 11 мая не все предприятия смогут возобновить работу.

"Дистанционная работа должна быть сохранена повсюду, где это возможно, по крайней мере, в течение трех ближайших недель. Я это твердо требую от предприятий", – подчеркнул Филипп.

Торговые сети, кроме ресторанов и кафе, откроются с 11 мая. Решение по работе заведений общепита будет приниматься в конце мая, возможные сроки открытия – после 2 июня.

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Закрытые в настоящее время рынки предполагается "в основном открыть" с учетом мнения местных властей в каждом конкретном случае.

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Места совершения религиозных культов будут открыты, но религиозные церемонии с участием верующих останутся под запретом как минимум до 2 июня.

В церемониях похорон, как и сейчас, пока смогут участвовать не более 20 человек. Откроются для посещения кладбища.

Собрания любого рода в общественных местах или в частной обстановке не должны объединять более десяти человек.

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Во Франции среди зараженных коронавирусом пациентов за последние сутки умерли 367 человек, с начала эпидемии количество смертей составило 23660.

Всего во Франции с диагнозом COVID-19 госпитализированы 27484 человека. Это на 571 пациента меньше, чем было объявлено накануне. В отделениях интенсивной терапии находятся 4387 тяжелобольных, то есть на 221 меньше, чем сутки назад.

С начала эпидемии 46886 пациентов во Франции вылечились. В целом в стране выявлено 129859 случаев заражения COVID-19, в том числе – 1520 за минувшие сутки.

Напомним, что во Франции с коронавирусом борются лекарством от артрита.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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