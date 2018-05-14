Францию накрыло мощнейшим снегопадом

Сегодня, 12:25

Местные синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды

13 мая Францию накрыл мощный снегопад, в результате которого в южных регионах страны (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили "оранжевый" – предпоследний – уровень опасности. Об этом сообщает The Connextion.

"Местами снег еще падает на высоте более 1000 метров", – сообщила национальная метеорологическая служба. На высоте 1300 метров выпало около 35 сантиметров снега, на отметке 1000 – до 10 сантиметров.

Для фермеров последствия такого позднего снегопада могут быть непредсказуемо тяжелыми. На улицы городов вывезли снегоуборочную технику. Жителей призывают непогоду переждать дома. В то же время синоптики прогнозируют новые снегопады.

Видео: France 3 Occitanie

Как сообщалось, на севере Германии выпал толстый слой снега и резко упала температура всего за несколько дней до Пасхи.  Глава полиции в Нойбранденбурге и Ростоке в Передней Померании сообщил о 40 ДТП, в которых пострадали пять человек. В соседней земли Шлезвиг-Гольштейн в аварию попал автобус, четыре человека получили травмы.

Между тем, по прогнозу метеорологов, в наступившем году нам обещают "тропическое" лето - жаркое и с дождями.
Франция, снег, снегопад, метель

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