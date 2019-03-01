Францию обязали выплатить 15 тысяч евро "униженному" мигранту

ЕСПЧ признал власти страны виновными в нарушении Европейской конвенции о правах человека

Фото: AFP

Францию обязали выплатить 15 тысяч евро "униженному" мигранту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/90c/d37/5c790cd37c44f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/90c/d37/5c790cd37c44f.jpg 2019-03-01T12:48:31+02:00 Евросоюз ЕСПЧ признал власти страны виновными в нарушении Европейской конвенции о правах человека

Французское правительство должно выплатить беженцу Джамилю Хан сумму в 15 тыс. евро, поскольку не сделало все возможное для помощи прибывшему из Афганистана ребенку, говорится в недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые представляют интересы Хана, установив, что в возрасте 12 лет мигрант полгода жил в жутких условиях временного лагеря беженцев во французском городе Кале, будучи там одним из многих детей без сопровождения взрослых.

ЕСПЧ определил это как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в соответствии с чем Франция нарушила европейскую конвенцию о правах человека.

На данный момент Хан уже почти три года живет в британском Бирмингеме. Ла-Манш он пересек в марте 2016 года.

Напомним, что в конце прошлого года порядка трех сотен нелегальных мигрантов пытались прорваться во Французский театр в Париже, чтобы его директор организовал им встречу с главой МВД Кристофом Кастаньером и добиться от него официальной регистрации в стране.

Мы также писали о другом мигранте - Маммуде Гассе из Мали, который спас четырехлетнего мальчика, который выпал с четвертого этажа и зацепился за парапет балкона. Мужчина взобрался на пятый этаж и не дал ребенку погибнуть.

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