Францию охватила аномальная жара

Людям советуют реже выходить на улицу днем, пить много воды и воздерживаться от спиртного

Аномальная жара охватила запад Франции. В девяти департаментах страны объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности.

В Париже прогнозируют до 37 градусов тепла. В администрации округа открыли зал с кондиционерами – для всех желающих охладиться. Парижанам и туристам советуют меньше выходить на улицу днем, пить много воды и воздерживаться от спиртного. Для экстренных случаев открыли горячую линию.

Напомним, в Японии зафиксировали рекордную жару – столбики термометров показали 42 градуса по Цельсию. Это - самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. На тот момент из-за аномальной температуры уже погибли 30 человек.

Ранее мы писали, что в Японии как минимум 12 человек погибли, а еще 9,9 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами из-за сильной жары. Хуже всего ситуация в в центральных и западных районах Японии. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов

Недавно в Германии один из аэропортов прекратил работу из-за аномальной жары.