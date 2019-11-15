Францию завалило снегом: тысячи человек без света, есть погибшие

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в Украине продолжает аномально теплая осень, на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега.

В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

Из-за снегопадов около 320 тыс. жилых домов остались без электричества – линии электропередач не выдерживают веса снега.

Непогода вмешалась и в работу общественного транспорта, прервав движение региональных поездов. Наиболее сложная ситуация сложилась в одном из самых крупных городов региона – Гренобле.

Кроме того, на автомобильных трассах образовались километровые пробки, а на автотрассе А7, которая связывает Лион и Марсель, полностью запретили движение грузовиков.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах также почувствовали приближение зимы – из-за снежной бури, которая поднялась в штате Колорадо, в местном аэропорту отменили более 100 авиарейсов.

А этим летом, когда в Австралии была календарная зима, на юго-востоке "Зеленого континента" впервые за несколько десятилетий выпал снег, что привело к транспортному коллапсу и гибели людей.