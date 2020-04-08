Француз сделал домино из туалетной бумаги (видео)

Француз Мишель Гарофано, находясь на карантине, связанном со вспышкой коронавируса, накупил столько туалетной бумаги, что часть ее использовал не по прямому назначению: сконструировал систему по принципу домино. В этой системе одна вещь толкает другую, та – следующую. В этой цепочке нашлось место и рулонам туалетной бумаги. В конце концов, с помощью сложной системы падений, сотрясений и нажатий, автору системы удалось выжать из санитайзера немного геля и – в лучших традициях карантина – продезинфицировать им руки.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как житель Великобритании устроил с соседями игру в лото, где в качестве приза разыгрывалась, в том числе, туалетная бумага.

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Так Аарон Дэвидсон решил развлечь соседей, которые вынуждены находиться дома. Участники находились на безопасном расстоянии друг от друга. Чтобы оглашать цифры, Аарон использовал динамик. Карточки мужчина заблаговременно разбросал по почтовым ящикам. А потом соседи сели за столики и начали сверять числа на карточках с теми, что извлек ведущий.

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Сайт "Сегодня" писали о том, какие еще развлечения придумывают находящиеся на карантине люди.

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