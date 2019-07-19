Француз заметил свою ногу на пачках сигарет

Свою ногу человек узнал по характерным шрамам

Фото собственной ампутированной ноги неожиданно увидел во Франции на пачке сигарет 60-летний выходец из Албании потерял конечность еще 20 лет назад, во время вооруженного нападения.

Француз признался, что был шокирован, когда увидел свое фото с надписью "Курение приводит к закупориванию артерий". Свою ногу человек узнал по характерным шрамам. И подозревает, что снимок, который распространили без его согласия, сделали в прошлом году, в больнице, куда он обращался за протезом. Теперь мужчина планирует подать в суд на тех, кто использовал его фото.

Адвокат пострадавшего уже написал письма в медучреждение и даже в Еврокомиссию, надеясь, что там отреагируют чиновники, которые отвечают за печать предупреждающих фото на сигаретах в странах Евросоюза.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции под суд отдали деревенского петуха – его обвиняют в том, что он беспокоит местных жителей утренним кукареканием. Конфликт разгорелся в селе Сен-Пьер-д’Орлеан, когда супружеская пара подала иск. По словам мужа и жены, они приобрели домик в глуши, чтобы спокойно доживать старость, но покоя им не дает петух.

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