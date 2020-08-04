Француза избили битами при детях из-за маски: видео

Отца двух детей избили прямо в прачечной из-за требования надеть маску

Во Франции, где ранее скончался избитый пассажирами из-за требования надеть маску водитель автобуса, произошло новое нападение по этому же поводу.

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Как сообщает местная радиостанция France Bleu, инцидент произошел вечером 2 августа в расположенном в департаменте Валь-д'Уаз городке Суази-су-Монморанси.

44-летний потерпевший утверждает, что пришел с детьми пяти и семи лет в прачечную самообслуживания и сделал другому клиенту замечание – он не носил маску.

"Мне все равно, что хочу – то и делаю", – ответил ему мужчина.

После того, как пострадавший мужчина повторил просьбу надеть маску, оппонент ответил ему на высоких тонах и вышел. Но вскоре вернулся с тремя другими мужчинами – у двоих были биты.

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Компания избивала француза на глазах у его детей и, повалив его на землю, покинула прачечную. Произошедшее сняли камеры наблюдения.

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После госпитализации пострадавшему наложили шесть швов на затылке, а также диагностировали ушибы на спине. Его дети отделались шоком.

Стоит отметить, что во Франции обязательно ношение защитных масок в закрытых помещениях. Недавно в Агентстве общественного здравоохранения страны забили тревогу – уже несколько дней суточный прирост новых случаев коронавируса превышает тысячу человек.

Кроме того, президент Эммануель Макрон призвал соотечественников готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19.

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