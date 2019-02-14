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Французам надоели "желтые жилеты": страна разочарована протестующими

Сегодня, 15:19

Большая часть жителей Франции считает, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения

Фото: AFP
Французам надоели "желтые жилеты": страна разочарована протестующими //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56a/6de/5c656a6de4882.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56a/6de/5c656a6de4882.jpg Евросоюз Большая часть жителей Франции считает, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения

Спустя три месяца еженедельных демонстраций, большая часть французского населения выступает за прекращение протестов движения "желтых жилетов", о чем гласят результаты соцопроса, который провели по заказу местного телеканала BFM TV.

Так, количество противников уличных протестов с прошлого месяца выросло на 11% и теперь достигает 56%. Еще больше респондентов (64%) заявили, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения.

В то же время больше половины французов (58%) заявили, что все еще поддерживают или симпатизируют демонстрантам.

В разбивке по политическим предпочтениям больше остальных "желтых жилетов" поддерживает электорат кандидатов на последних президентских выборах Жана-Люка Меланшона и Марин Ле Пен (64% и 57% соответственно), а среди избирателей главы государства Эммануэля Макрона за продолжение протестов выступает 31%.

Напомним, ранее на этой неделе французский премьер Эдуар Филип заявил, что за все время акций были вынесены приговоры уже около 1,8 тыс. демонстрантам.

Мы также писали, что ранее в этом месяце на улицы практически по всей стране вышли около 300 тыс. человек – на этот раз "желтые жилеты" заручились поддержкой профсоюзов, которые требовали повысить уровень минимальной зарплаты, уравнять условия труда для мужчин и женщин и провести налоговую реформу.

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Тег Франция, протесты, демонстрация, желтые жилеты

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