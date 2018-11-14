Француженка два года прятала новорожденную дочь от мужа и детей

Серену Да Круз нашли случайно в 2013 году – маленькая девочка была голой, бледной и в грязи

Во французском городе Тюль начался судебный процесс над Розой-Марией Да Круз, которая два года морила голодом и прятала от родных своего новорожденного ребенка.

Ребенка в 2013 году нашел в багажнике машины автомеханик, который должен ее починить – девочка была голой, бледной и в грязи. Мужчина сразу же обратился в полицию, которая задержала мать, а ее дочь Серену отдали в приют.

В течение двух лет женщина успешно скрывала своего ребенка от мужа и троих старших детей. Серена жила впроголодь, а ночевала в багажнике машины и подвале. Впервые мать заговорила с ней, когда девочке было уже полтора года.

Сейчас Серене уже семь лет, и хотя она живет в приемной семье, лучше чувствовать себя девочка стала лишь год назад.

По словам соцработников, после обнаружение ребенок не умел ни ходить, ни бегать, ни ездить на велосипеде, ни даже жевать пищу – к шести годам Серена брала только детскую бутылочку.

Чтобы не травмировать девочку, ее не показывают журналистам, а ее мать сейчас находится на скамье подсудимых.

Психиатры еще не определились, куда ее отправлять – в больницу или в тюрьму, где ей грозит до 20 лет заключения.

Напомним, в прошлом году в Тернопольской области из более чем двухгодичной изоляции освободили 14-летнего парня, который стал заложником собственной матери.

Также мы писали о 20-летней львовянке, которую полиция задержала за попытку продать собственного новорожденного ребенка.