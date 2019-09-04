Французская разведка усиливает слежку за возможными террористами

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

Французские спецслужбы предупреждают о сохранении высокого уровня угрозы терактов на территории страны, в связи с чем намерены еще активнее наблюдать за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Об этом говорится в докладе парламентской делегации, – пишет газета Figaro.

По мнению разведки, феномен "возвращенцев" — побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии французов — уже "взят под контроль", в то время как гораздо большую сложность представляет именно поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. Так, список обработки сигналов для предотвращения радикализации террористической направленности насчитывает порядка 10 тыс. имен (за время его существования еще 10 тыс. досье были помечены как "закрытые"), однако в отношении 3,6 тыс. уличенных в симпатии радикальным идеям лиц не проводилась переоценка, как не были пересмотрены и меры слежения.

В связи с этим парламентарии сообщают, что уже "была начата процедура, направленная на совмещение данных FSPRT с другими подобными списками", например лиц, владеющих лицензией на оружие. Сейчас рассматривается целесообразность добавления к ним информации о тех, кто был принудительно поставлен на психиатрический учет, а также данных таможни и банковских надзорных органов.

Не обошлось и без критики: разведка "с сожалением констатирует неадекватное поведение отдельных сотрудников полиции и жандармерии", которые во время проверок "не придерживаются должного уровня секретности". "Это приводит к тому, что люди узнают о наличии своего имени в списке S (базе данных спецслужб, куда вносятся все подозреваемые в террористической деятельности и угрозе национальной безопасности — Ред.), — поясняют депутаты. — Подобные ситуации наносят особенно ощутимый вред, поскольку люди из списка начинают вести себя скрытно и практически „исчезают с радаров", что серьезно затрудняет работу разведслужб".

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Напомним, что число терактов, совершаемых боевиками группировки "Исламское государство", может возрасти уже к концу 2019 года. Об этом говорится в докладе Комитета Совета Безопасности ООН по ИГ и "Аль-Каиде".

"Поэтому нынешний период снижения частотности таких терактов может продлиться недолго и, возможно, завершится даже до конца 2019 года, — предостерегают авторы доклада. — Между тем будет совершаться все больше терактов сторонниками ИГ и, возможно, в неожиданных местах".

В документе также отмечается соперничество ИГ и "Аль-Каиды" "за доминирующее положение и международную значимость". "Некоторые государства-члены указывают на существование ряда местных зон конфликтов, — сказано в тексте. — Афганистан остается наиболее известным из них, и по-прежнему есть опасения относительно краткосрочных и долгосрочных угроз в регионе".

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Как мы уже писали, в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, во время которых пострадали более 500 человек, и еще более 300 погибли.

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