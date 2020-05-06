Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за коронавируса

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Во Франции, где могут перенести отмену карантина, которая была запланирована на 11 мая, внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках

Об этом заявили представители профсоюза Brasseurs de France (Пивовары Франции), пишет газета Les Echos.

После дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.

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Так, к концу апреля около 25% пивоварен во Франции полностью прекратили деятельность, еще у 40% производство сократилось на 60%. В общей сложности 70% французских пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта.

Между тем, отмечается, что утилизация этого пива также приведет к заметным тратам со стороны предприятий. За помощью в уничтожении просроченного продукта профсоюз обращается к государству.

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Между тем, в британском графстве Нортумберленд нашли весьма оригинальный выход из подобной ситуации. Не дожидаясь пока продукция испортится, пивоварня Alnwick Brewery Company начала бесплатно раздавать пиво всем желающим. Как объяснили владельцы заведения, перед Пасхой они сделали заготовку алкогольного напитка – около 80 бочек, однако после того, как в стране были закрыты рестораны и пабы, не смогли его реализовать.

А компания Coors Light доставила 150 банок пива 93-летней женщине в американском штате Пенсильвания, после того как она попросила больше хмельного напитка во время карантина. Кроме этого, мы рассказывали, что американцы во время карантина массово скупают алкоголь.

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А о карантинных привычках украинцев смотрите в видеоролике:

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