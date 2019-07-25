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Французские синоптики обеспокоены троекратным увеличением периодов аномальной жары

25 июля, 13:37

Разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов.

Фото: AFP

За последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось. Об этом рассказал старший синоптик МетеоФранс Патрик Галуа.

"Если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений", – отметил Патрик Галуа.

Отметим, что на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги.

Такие меры приняли из-за того, что разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов.

Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Сегодня во многих странах Центральной и Западной Европы ожидается пиковая температура – могут быть установлены несколько погодных рекордов.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег погода, температура, рекорд, Европа, жара, аномальная жара

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Источник:

euronews

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