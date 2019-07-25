Французские синоптики обеспокоены троекратным увеличением периодов аномальной жары
Разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов.
За последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось. Об этом рассказал старший синоптик МетеоФранс Патрик Галуа.
"Если сопоставить все факторы за историю наблюдений и замеров с 1947-го года, то мы увидим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось, и эта тенденция в будущем продолжится, у нас это не вызывает сомнений", – отметил Патрик Галуа.
Отметим, что на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги.
Такие меры приняли из-за того, что разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов.
Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.
Сегодня во многих странах Центральной и Западной Европы ожидается пиковая температура – могут быть установлены несколько погодных рекордов.
Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.
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