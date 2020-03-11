Французские ученые сделали важное заявление о передаче нового коронавируса

Нет доказательств, что домашние животные играют какую-либо роль в распространении вируса

Эксперты французского медико-санитарного агентства Anses опровергли появившиеся в СМИ утверждения о том, что новый коронавирус может передаваться человеку от домашних животных. Об этом говорится в распространенном заявлении агентства.

"Современные научные знания позволяют утверждать, что не существует никаких доказательств того, что домашние животные, либо животные, разводимые человеком, играют какую-либо роль в распространении вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что в феврале в Гонконге "слабо позитивный" положительный тест на вирус был получен у собаки, хозяин которой был болен Covid-19.

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В связи с этим французским санитарным агентством в срочном порядке была созвана группа экспертов, которая изучила не только этот вопрос, но и утверждения о том, что вирус якобы может передаваться через потребляемое человеком мясо разводимых животных. По результатам работ специалисты пришли к выводу, что "на данный момент представляется маловероятной возможность передачи вируса от человека каким-либо видам животных".

В этой связи они напомнили также, что в целом не было еще констатировано случаев попадания от человека к животным ни одного из вирусов группы коронавирусов.

Также по результатам проведенных исследований эксперты выразили мнение, что единственным возможным случаем передачи вируса человеку через пищу является потребление еды, которую до этого брал руками больной. При этом существующие на данное время данные позволяют исключить заражение человека через пищевод. Однако в подобной ситуации "не исключается" инфицирование через дыхательные пути.

Специалисты, призывая к соблюдению норм гигиены, напоминают в то же время, что обработка пищевых продуктов в течение 4 минут при температуре в 63 градуса Цельсия позволяет в 10 тыс. раз уменьшить вероятность заражения еды коронавирусом.

Как известно, ввоз животных в Украину из Китая временно запрещен.

Отметим, в Украине где пока подтвержден лишь один случай заражения коронавирусом введен карантин до 3 апреля.

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