Французский мэр запретил комаров

Сообщается, что после указа комаров стало меньше

Во французском городе Бриоле запретили комаров. До недавних пор местные жители жаловались на засилье кровососущих насекомых после наводнения, которое произошло в начале июля.

Мэр Бриоле отреагировал на это указом, запрещающим комаров в городе. Кроме того, он установил ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада. Об этом пишет Лента.ру.

"Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать, — объяснил мэр. — Большинству это показалось смешным".

Сообщается, что после указа комаров стало меньше.

Напомним, в российском Волгограде, который принимал матчи чемпионата мира по футболу, проведена дополнительная обработка зеленых насаждений от мошкары и комаров. Эти насекомые появились в городе накануне старта мундиаля и доставляют массу проблем местным жителям и иностранным гостям, приехавшим на матчи. Обработка в середине мая должного эффекта не дала, поэтому власти города намерены перед каждой игрой проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

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