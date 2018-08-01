Французский мэр запретил комаров

Сегодня, 05:50

Сообщается, что после указа комаров стало меньше

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Во французском городе Бриоле запретили комаров. До недавних пор местные жители жаловались на засилье кровососущих насекомых после наводнения, которое произошло в начале июля.

Мэр Бриоле отреагировал на это указом, запрещающим комаров в городе. Кроме того, он установил ловушки для комаров возле ратуши, начальных школ и детского сада. Об этом пишет Лента.ру.

"Таким комическим способом я пытался донести до горожан мысль, что в действительности я ничего не могу с этим поделать, — объяснил мэр. — Большинству это показалось смешным".

Сообщается, что после указа комаров стало меньше.

Напомним, в российском Волгограде, который принимал матчи чемпионата мира по футболу, проведена дополнительная обработка зеленых насаждений от мошкары и комаров. Эти насекомые появились в городе накануне старта мундиаля и доставляют массу проблем местным жителям и иностранным гостям, приехавшим на матчи. Обработка в середине мая должного эффекта не дала, поэтому власти города намерены перед каждой игрой проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

Также читайте, каких запахов боятся комары и как их отогнать.
мэр, запрет, комары
Источник:

topnews.ru

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