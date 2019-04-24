Французский сейсмометр впервые зафиксировал землетрясение на Марсе

Сейсмометрический датчик был установлен на Марсе в декабре 2018 года

На Марсе вероятно росли грибы. Фото: esoreiter.ru

Французский сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure впервые зафиксировал землетрясение на Марсе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Французского центра космических исследований.

Сейсмометрический датчик был установлен на Марсе автоматической межпланетной станцией Mars InSigh в декабре 2018 года. Как сообщили тогда в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства, сейсмометр стал первым подобным прибором, установленным на поверхности другой планеты.

В CNES отметили, что "6 апреля 2019 года, в 128 день миссии, был зарегистрирован слабый, но отчетливый сейсмический сигнал, аналогичный тем, что были отмечены на поверхности Луны во время миссии пилотируемых космических кораблей Apollo".

Президент CNES Жан-Ив Ле Галль, комментируя это событие, отметил, что "французский сейсмометр является краеугольным камнем сотрудничества в космической области между Францией и США". "Несмотря на то, что он только начал свою миссию, зафиксированное землетрясение уже стало первым успехом, который поможет нам узнать больше о Марсе", — подчеркнул Ле Галль.

По информации НАСА, сейсмометр SEIS позволит ученым понять внутреннюю структуру Марса, изучив колебания грунта или так называемые марсотрясения. Анализируя то, как сейсмические волны распространяются через оболочки Марса, исследователи надеются определить глубину и состав каждого из слоев.

Прибор, измеряющий марсотрясения, был создан CNES при поддержке целого ряда мировых научных центров.

Напомним, что ранее на Нептуне увидели рождение гигантского шторма, одного из самых крупных в Солнечной системе. Также ученые из NASA получили "посмертное" послание с Марса.

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