ФРГ депортировала рекордное количество беженцев

Германские власти выслали более 8,5 тысяч беженцев в другие страны Евросоюза

Фото: AFP

ФРГ депортировала рекордное количество беженцев //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/466/60a/5c446660a2a28.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/466/60a/5c446660a2a28.jpg 2019-01-21T11:56:00+02:00 Евросоюз Германские власти выслали более 8,5 тысяч беженцев в другие страны Евросоюза

С января по ноябрь 2018 года Власти Германии отказали в убежище более 8,6 тыс. беженцам. Все они были высланы в другие страны Евросоюза.

Как сообщает издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные МВД Германии, в 2018 году ФРГ достигла исторического максимума в депортации. Отметим, что в 2017 году отказали в убежище 7102 нелегальным беженцам. И это за все 12 месяцев 2017 года.

В этом же году в каждом третьем запросе на предоставление убежища, который рассматривало Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), речь идет о положениях Дублинского соглашения. Согласно ему, ответственность за соискателя возлагается на другую страну — участницу ЕС. А вопросом предоставления убежища мигрантам должна заниматься страна, в которой этот человек зарегистрировался после прибытия в Европу впервые.

Всего с января по ноябрь 2018 года BAMF 51,5 раз обращались к другим странам ЕС с просьбой принять находящихся в Германии беженцев. На более 35 тыс. запросов дали положительный ответ.

Стоит отметить, что за прошлый год Венгрия не приняла ни одного мигранта. За это венгерского премьера неоднократно обвиняли в препятствии реформированию Дублинского соглашения и антимиграционную политику.

Кроме того, есть сложности и с передачей беженцев в Болгарию. В двух из трех случаев процесс высылки был приостановлен в судебном порядке.

А вот в Италию в 2018 году депортировали каждого третьего нелегального мигранта из ФРГ.

Кроме того, пять беженцев отправили в Грецию.человек были переданы Греции, где, по мнению германского правительства, большинство запросов на передачу беженцев отклоняется безосновательно. Депортация мигрантов в Болгарию также осложняется рядом обстоятельств — в двух из трех случаев процесс высылки был приостановлен в судебном порядке. Зато Италии в 2018 году был передан каждый третий соискатель, высланный из ФРГ в страны ЕС.

Всего в Германию перенаправили 7205 беженцев, из них почти половина прибыла из Греции.

Ранее, Австрия предупреждала Евросоюз об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов, которые нацелены на Германию и скандинавские страны, поскольку в этих странах – лучшие условия для их пребывания.

К тому же, канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Договор о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, согласованный ранее Генеральной Ассамблеей ООН.

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