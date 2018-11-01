ФРГ и Франция осудили уничтожение беспилотника ОБСЕ на Донбассе

В ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское

Германия и Франция осудили уничтожение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Донбассом 27 октября и заявили, что дрон принадлежал Специальной мониторинговой миссии (СММ). Об этом говорится в совместном сообщении Берлина и Парижа, которое распространила в четверг пресс-служба кабмина Германии.

"Будучи участниками нормандского формата, Германия и Франция решительно осуждают уничтожение дрона СММ, которое имело место рано утром 27 октября неподалеку от поселка Нижнекрынское на неподконтрольной украинскому правительству территории рядом с российско-украинской границей", – говорится в сообщении.

В Берлине и Париже полагают, что, исходя из предположений СММ, "Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, ответственны за обстрел и уничтожение беспилотника".

Сообщалось, что в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо.

Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что пропавший на Донбассе их беспилотник был выведен из строя российской ПВО, что привело к его падению. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что до падения беспилотник успел заметить у боевиков ЗРК "Оса". Как мы на днях писали, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.