Футболиста угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой

Томаш Ржепка подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына

Бывший защитник английского "Вест Хэм Юнайтед" чех Томаш Ржепка был приговорен к тюремному заключению за то, что предлагал секс-услуги от имени своей бывшей супруги. Об этом сообщает TalkSport.

44-летний Ржепка размещал рекламу интимных услуг от имени бывшей жены Владки Ербовы в интернете. В этом ему помогала некая Катерина Кристелова, которая разместила три рекламы услуг эскорта.

Футболист был приговорен к шести месяцам тюрьмы. Кристелова как сообщница обязана выплатить штраф размером в 50 тысяч крон (почти две тысячи евро).

"Я сожалею. Был неправ. Но мои отношения с бывшей женой были далеки от идеальных", — заявил Ржепка.

Он также подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.

В активе Ржепки 46 игр в составе сборной Чехии. Защитник известен своими выступлениями в европейских клубах. Вместе с итальянской "Фиорентиной" Ржепка завоевал Кубок Италии. В Англии защитник выступал за "Вест Хэм Юнайтед". У Ржепки была репутация грубого игрока. За свою карьеру он 19 раз получал красную карточку.

Напомним, девушка жестко отомстила парню-изменнику.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

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