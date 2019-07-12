Футбольный матч закончился многотысячными погромами в Париже: фото и видео
Алжирские болельщики устроили беспорядки после выхода своей сборной в полуфинал Кубка африканских наций
Во Франции, где продолжают проходить еженедельные акции "желтых жилетов", задержали более семи десятков человек, которые накануне устроили беспорядки в столице страны – Париже. На данный момент под стражей остаются 73 человека, сообщили в местном МВД.
Вечером 11 июля состоялся четвертьфинал Кубка африканских наций, в котором сборная Алжира обыграла Кот-д’Ивуар и вышла в полуфинал.
Чтобы отметить это событие этнические алжирцы вышли на улицы 23 французских городов. Крупнейшие собрания прошли в Марселе (9 тыс. человек), Рубе, Авиньоне (по 800) и Лилле (60). В городе Тура болельщики заменили французский флаг на одном из муниципальных зданий на алжирский.
Несколько тысяч человек также собрались и на Елисейских Полях в Париже. К полуночи празднование переросло в погромы. Хулиганы выбили витрины в нескольких магазинах в центре столицы, угнали мотоциклы и украли товары.
Когда на место событий прибыли полицейские, в них полетели камни. Чтобы разогнать погромщиков, стражи порядка применили слезоточивый газ.
Беспорядки не обошлись без жертв: один из болельщиков алжирской сборной сбил мать и двух ее детей в городе Монпелье на юге Франции. Женщина скончалась на месте, а ее 17-летняя дочь и маленький ребенок попали в больницу в тяжелом состоянии. Виновника ДТП поместили под стражу.
Напомним, что в прошлом месяце участники движения "желтых жилетов", выступающие против социального неравенства во Франции, установили антирекорд – на акции по всей стране вышло лишь 7 тысяч человек.
Мы также писали о майском инциденте в крупнейшей воздушной гавани Франции – Международном аэропорту имени Шарля де Голля, который заблокировала толпа нелегалов, требовавших узаконить их пребывание в стране.
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