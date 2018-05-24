Гаага все ближе: соцсети активно обсуждают доклад по делу MH17

Сегодня, 15:39

В соцсетях бурно обсуждают промежуточные результаты расследования по делу MH17

Фото: Facebook Петра Порошенко
Фото: Facebook Петра Порошенко

Во время расследования по делу MH17, когда следователи пришли к выводу, что малазийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского БУКа.

Также мы сообщали о том, что расследование выяснило – БУК, из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Эта новость стала одной из наиболее главных за день и вызвала немалый резонанс в соцсетях, а сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные из них.

Так, президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что "зло будет наказано, а справедливость восстановлена!"

"Есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время Прокуратура Нидерландов сможет представить в суде обвинения против лиц, причастных к сбитому самолету", – заверил он.

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В свою очередь, известный волонтер и ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай выразил уверенность в том, что теперь для России уголовный суд в Гааге стал еще ближе.

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Также мы писали о том, что на днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.
Нидерланды, расследование, соцсети, социальные сети, доклад, боинг, MH17
Источник:

"Сегодня"

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