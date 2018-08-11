Генпрокуратура Румынии начала расследование действий полиции на митинге

Сегодня, 14:26

Президент попросил Генпрокуратуру оценить законность вмешательства сил правопорядка и установить личности и степень ответственности причастных

Фото: AFP
Фото: AFP

Генпрокуратура Румынии, по требованию президента Йоханниса, открыла дело относительно действий правоохранителей во время акции протеста в Бухаресте, в ходе которой пострадали 450 человек. Об этом сообщает Romania TV.

Президент попросил Генпрокуратуру оценить законность вмешательства сил правопорядка и установить личности и степень ответственности причастных к насильственному подавлению протестов в Бухаресте.

В ответ в Генпрокуратуре заявили об открытии дела относительно вмешательства жандармов и их роли в инцидентах на площади Победы в Бухаресте.

Расследованием также заниматься военная прокуратура.

Жандармерия Бухареста уже сообщила, что получила указание применить силу против протестующих от столичного префекта.

Как сообщалось, во время столкновений на антиправительственном митинге эмигрантов перед зданием правительства Румынии в Бухаресте пострадали 450 человек. Полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы.

Президент Румынии Йоханнис осудил непропорциональное характер действий сил правопорядка во время антиправительственного протеста в Бухаресте.
Румыния, протесты, расследование, прокуратура

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