Генсек НАТО призывал Россию вернуться к выполнению Договора по открытому небу и разрешить инспекционные полеты

Соединенные Штаты заявили, что Россия нарушила условия договора, и объявили о своем намерении выйти из соглашения

В НАТО считают, что Россия должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией и вернуться к полному выполнению" Договора по открытому небу (ДОН – Ред.). Это позволит сохранить соглашение после одностороннего выхода из него США. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга после экстренного заседания Совета НАТО.

"Россия на протяжении многих лет накладывала ограничения, несовместимые с действием договора, в том числе на инспекционные полеты в районе Калининграда, и ограничивала полеты над Россией близ ее границ с Грузией. Избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона. Соединенные Штаты Америки заявили, что Россия нарушила условия договора, и объявили о своем намерении выйти из соглашения через 6 месяцев в соответствии с нормами договора. США также заявили, что они, однако, могут пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора", – говорится в сообщении.

Генсек НАТО уверяет, что страны НАТО в полном объеме выполняют ДОН и "привержены сохранению этого документа и режиму контроля над вооружениями". "Возвращение России к полному выполнению этого договора является лучшим способом его сохранения", — заметил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.

Напомним, что ранее сообщалось, что самолет НАТО перехватил российские истребители над Балтикой.

Перехват российских самолетов над Балтикой. Источник: facebook.com/NATO.AIRCOM

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