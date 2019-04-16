Генсек ООН посочувствовал народу и правительству Франции из-за пожара в соборе Парижской Богоматери

По словам генсека ООН, собор Парижской Богоматери — уникальный памятник мирового наследия

Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования народу и правительству Франции.

Об этом он сообщил в сервисе микроблогов Twitter.

"С ужасом смотрю на картинку из Парижа, где пламя охватывает собор Парижской Богоматери — уникальный памятник мирового наследия. Сочувствую народу и правительству Франции ", – сказал он.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник 15 апреля около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.





















Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Генсек ООН посочувствовал народу и правительству Франции из-за пожара в соборе Парижской Богоматери". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.