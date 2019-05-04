Генсек Совета Европы заявил о хороших шансах избежать выхода России из организации

Найти выход из сложившейся ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня, прогнозирует Ягланд

Турбьерн Ягланд. Фото: Flickr

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд считает, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации. Соответствующее заявление политик сделал в интервью AFP, передает DW.

По словам Ягланда, сейчас ведутся "предметные дискуссии" между Комитетом министров СЕ и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), и это "обнадеживает". Генсек организации выразил уверенность, что Москва заинтересована в том, чтобы остаться в составе этого международного органа.

Турбьерн Ягланд выразил надежду, что найти выход из сложившейся ситуации удастся еще до летней сессии ПАСЕ 24-28 июня.

С середины 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. После двухлетней неуплаты членство может быть приостановлено, после чего РФ могут окончательно исключить из состава организации.

Между тем председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин еще в октябре 2018 года не исключал выхода Москвы из СЕ.

Делегация РФ после аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года была лишена как права голоса, так и возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро – почти 10 процентов бюджета организации.

В начале октября 2018 года ПАСЕ вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента, принятие которой позволило бы России в январе 2019 года вновь стать участницей сессий ПАСЕ.

На следующий день генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия и в работе Комитета министров Совета Европы, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ.

"Нельзя быть наполовину членом Совета Европы, а наполовину – нет", – подчеркнул Ягланд.

По его словам, статья 9 устава СЕ позволяет лишить страну, которая на протяжении двух лет не платит взносы в бюджет организации, представительства в Комитете министров. В случае с Россией двухлетний срок истечет в июне 2019 года, после чего "Комитет министров обязан применить 9-ю статью", заявил генсек. Ягланд не исключил, что в результате конфликта с Советом Европы Москва может решить выйти из его состава.

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