Германия боится "эффекта домино" в случае коррекции границ Косово и Сербии

Президент Косово Хашим Тачи ранее заявил, что идея "коррекции границ" будет включена в переговоры с Белградом при посредничестве ЕС

Министр иностранных дел Германии заявил, что Берлин скептически относится к идее коррекции границ, которую обсуждают Косово и Сербия. Глава немецкой дипломатии Гайко Маас, посещая Албанию в среду, сказал, что "существует страх перед эффектом домино", сообщает Associated Press.

"Мы скептически настроены и сдержанные в этом вопросе", – сказал он, призвав обе страны "прояснить и решить этот вопрос таким образом, чтобы не вызвать другие проблемы".

Президент Косово Хашим Тачи ранее заявил, что идея "коррекции границ", согласно которой населена преимущественно албанцами Прешевская долина в Сербии стала бы частью Косово, будет включена в переговоры с Белградом при посредничестве ЕС.

Некоторые чиновники в Косово и Сербии вспоминали, что согласно потенциальной сделке населена сербами северная часть Косово должна отойти Сербии в обмен на Прешевскую долину. Тачи отверг идею обмена, но не уточнил, каким образом Сербия должна согласиться отдать Прешевскую долину Косово без чего-то взамен.

Его идея однако не получила поддержки в Косово, где все политические силы считают любой обмен территориями или изменение границ опасным и неприемлемым.

Косово провозгласило независимость в 2008 году, через девять лет после того, как НАТО вмешалась в войну 1998-1999 годов, чтобы остановить наступление тогдашнего сербского президента Слободана Милошевича против сепаратистов – косовских этнических албанцев. Сербия не признает независимость Косово.

Обе страны надеются после семилетнего диалога по нормализации отношений заключить двустороннее, юридически обязывающее соглашение.

Брюссель дал понять, что Косово и Сербия не смогут стать членами Европейского союза, если не решат свой конфликт.

Ранее мы писали, что власти Сербии готовятся к возможному обострению ситуации в Косово.

Напомним, 3 августа прошло заседание СБ Косово, в ходе которого сообщалось о намерениях сербов на севере Косово объявить в одностороннем порядке сербскую автономию. До этого, в апреле этого года сербы заявили о создании автономии и Ассоциации сербских муниципалитетов, которая будет формироваться в сотрудничестве с косовским правительством и в соответствии с Конституцией Косово.