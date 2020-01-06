Германия, Франция и Великобритания призвали Иран отказаться от мер, противоречащих ядерной сделке

Страны осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе

/ Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обеспокоены "негативной ролью", которую, по их мнению, играет Тегеран на Ближнем Востоке, и призывают его отказаться от силовых акций и мер, которые противоречат ядерной сделке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, в особенности посредством Корпуса стражей исламской революции и подразделения „Аль-Кудс" под командованием генерала Касема Сулеймани", — отмечается в заявлении.

"Мы призываем прежде всего Иран отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе —Ред)", — отметили Меркель, Макрон и Джонсон.

Реклама

Лидеры трех стран считают, что сейчас важно предпринимать шаги по деэскалации ситуации в регионе. "Мы призываем все стороны, в особенности Иран, проявлять крайнюю сдержанности и ответственность. Нынешней спирали насилия в Ираке нужно положить конец", — говорится в заявлении. Канцлер, президент и премьер заверили, что продолжат усилия для снижения напряженности в регионе и стабилизации ситуации.

Напомним, что раньше Иран окончательно вышел из ядерного соглашения.

В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама