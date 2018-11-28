Германия и Франция не поддерживают санкции в ответ на агрессию России – СМИ

Сегодня, 12:32

К решению конфликта на Азове предлагают привлечь ОБСЕ

Фото: facebook.com/chf.press
Фото: facebook.com/chf.press

США призывают Европу "делать больше" для Украины, но Германия и Франция не поддерживают введения новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Оно отмечает, что в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе, дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принять "меры по укреплению доверия" в споре.

"Санкции, по мнению Берлина и Парижа, не являются частью этих мер", – сообщают источники.

Германия и Франция, как пишет издание, хотят "продолжать дипломатические усилия" и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ к решению конфликта на Азове.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков остались в заложниках, их будут судить в РФ.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней.
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Источник:

"Сегодня"

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