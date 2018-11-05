Германия ищет способ избежать санкций за торговлю с Ираном

Сегодня, 13:59

Берлин обсуждает с другими странами-членами Европейского союза, как защититься от санкций США

Фото: AFP
Фото: AFP

Немецкое правительство сожалеет насчет решения Белого дома вывести США из ядерной сделки с Ираном, что стало предпосылкой к введению санкций, заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт 5 ноября.

Он отметил, что Берлин ищет возможности, которые позволят защитить предприятия Германия от антииранских санкций США и обсуждает этот вопрос с другими странами-членами Европейского союза.

"В настоящее время невозможно оценить точно, как это повлияет на немецкую экономику. Вместе с нашими европейскими партнерами мы следим за обстановкой, мы проверяем опции, как можно сохранить экономическую базу этого соглашения и защитить наши предприятия", – сказал Зайберт.

Напомним, вторая часть санкций США в отношении Ирана вступила в силу 5 ноября. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Как мы уже писали, в ответ на это в Иране обещали продолжить экспорт нефти.

Также мы писали, что, даже несмотря на запрет на покупку иранской нефти, цена "черного золота" продолжила умеренное снижение.
Германия, Иран, США, санкции
Источник:

ТАСС

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