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Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта

Вчера, 15:56

Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну

Питер Альтмайер
Питер Альтмайер. Фото: AFP
Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2d0/87a/5c62d087a063e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2d0/87a/5c62d087a063e.jpg Евросоюз Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну

Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил о необходимости диверсификации поставок природного газа в страну. На данный момент ФРГ в основном пользуется российским газом.

"У нас более 40 лет положительного опыта поставок газа. Но важно, чтобы были и другие источники", – заявил он на энергетической конференции 12 февраля.

Альтмайер полон оптимизма в отношении того, что в обозримом будущем в ФРГ появятся два терминала для импорта сжиженного природного газа. В частности, в стране рассматриваются три перспективных проекта: в портовых городах Брунсбюттель, Штаде и Вильгельмсхафен.

По словам министра, два терминала будут построены в ближайшем будущем.

"Все три проекта тщательно изучаются и проверяются. Я весьма оптимистично смотрю на то, что по крайней мере два терминала будут реализованы в обозримом будущем", – сказал он.

Стоит отметить, что после реализации этих планов у Германии появится возможность закупать голубое топливо, в том числе у США и Катара.

Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не хочет становиться зависимой исключительно от российского газа.

Мы также писали, что Германия вела переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия.

Кроме того, сообщалось, что в Болгарии отобрали участников будущего тендера на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, который поможет Софии слезть с "газовой иглы" России.

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Тег газ, Германия, газопровод, сжиженный газ, Nord Stream 2, Северный поток 2

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