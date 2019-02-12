Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта
Берлин активно изучает проекты, которые помогут диверсифицировать поставки голубого топлива в страну
Министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил о необходимости диверсификации поставок природного газа в страну. На данный момент ФРГ в основном пользуется российским газом.
"У нас более 40 лет положительного опыта поставок газа. Но важно, чтобы были и другие источники", – заявил он на энергетической конференции 12 февраля.
Альтмайер полон оптимизма в отношении того, что в обозримом будущем в ФРГ появятся два терминала для импорта сжиженного природного газа. В частности, в стране рассматриваются три перспективных проекта: в портовых городах Брунсбюттель, Штаде и Вильгельмсхафен.
По словам министра, два терминала будут построены в ближайшем будущем.
"Все три проекта тщательно изучаются и проверяются. Я весьма оптимистично смотрю на то, что по крайней мере два терминала будут реализованы в обозримом будущем", – сказал он.
Стоит отметить, что после реализации этих планов у Германии появится возможность закупать голубое топливо, в том числе у США и Катара.
Напомним, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна не хочет становиться зависимой исключительно от российского газа.
Мы также писали, что Германия вела переговоры с Азербайджаном о поставках голубого топлива в Европу из Каспия.
Кроме того, сообщалось, что в Болгарии отобрали участников будущего тендера на проектирование и строительство газопровода ICGB между Болгарией и Грецией, который поможет Софии слезть с "газовой иглы" России.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Германия ищет замену российскому газу: есть три проекта". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Решать будет Германия: Франция "сдала назад" в европейском споре по "Северному потоку – 2"
Стороны согласовали новую редакцию поправок к Газовой директиве ЕС, сообщают СМИ
"Неправильный мальчик для битья": в Германии прояснили позицию по "Северному потоку-2"
В Германии не видят особых проблем в строительстве трубопровода из России через Северное море
"Северный поток – 2" не рассорил Берлин и Париж: Меркель рассказала об отношениях с Макроном
Канцлер ФРГ уверяет, что отношения с Макроном на высоте, но факты свидетельствуют об обратном
"Россия не уважает слабость": Германия призвала Запад надавить на Кремль
В интересах ЕС убедить Россию в большей степени играть по правилам, считает министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен