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Германия может признать Голодомор геноцидом украинского народа

27 мая, 02:24

Сбор подписей продлится и 27 мая

Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии
Символы. В субботу в 16:00 по всех Украине зажгут сотни тысяч свечей в память о трагедии. Фото: Григорий Салай

Онлайн-петиция на сайте немецкого Бундестага, которая предлагает депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала минимально необходимое количество голосов и ее поддержка продолжает расти.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Бундестага.

В 23:10 26 мая счетчик тех, кто оставил свои данные в поддержку петиции, превысил необходимый минимум в 50 000 голосов.

Это означает, что петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, Бундестаг поставит на голосование вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится и 27 мая, поэтому пока остается возможность увеличить количество голосов в ее поддержку. Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах – это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

В настоящий момент Голодомор признали геноцидом почти 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Об этом сообщала главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук.

Также стоит отметить, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

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Тег Германия, голодомор, геноцид, петиция, бундестаг

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