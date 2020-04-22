Германия начала испытания вакцины от коронавируса на людях

Средство от COVID-19 разработала компания BioNTech из Майнца

Вслед за Великобританией, где начали испытывать на людях антикоронавирусную вакцину, аналогичные исследования начинаются и в Германии.

Ссылаясь на данные Института имени Пауля Эрлиха, Deutsche Welle сообщает, что первое разрешение в стране получила компания BioNTech из Майнца.

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Исследования пройдут в несколько этапов. На первом на 200 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет испытают общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию.

Для второго этапа наберут людей такого же возраста, но с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19.

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В BioNTech подчеркивают, что испытание препарата станет важным этапом на пути к получению вакцины против COVID-19.

И, как ожидается, в ближайшие месяцы в Германии начнется тестирование других потенциальных вакцин.

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Напомним, кроме Германии и Британии, власти Соединенных Штатов в начале апреля разрешили компании Inovio начать клинические испытания на людях потенциальной вакцины против коронавирусной болезни.

Также ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович дала прогноз, согласно которому разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы.

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