Германия начала подготовку экстрадиции Пучдемона в Испанию

Пучдемон бежал в конце октября прошлого года после референдума о выходе Каталонии из состава Испании

Прокуратура Германии начала процесс подготовки документов для экстрадиции бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Пучдемон бежал в Брюссель в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости.

25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению суда его выпустили на свободу под залог в 75 тыс. евро.

Как известно, Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.

Напомним, новый глава правительства Каталонии Ким Торра 17 мая вступил в должность. Во время присяги он пообещал верно выполнять свои обязанности и быть преданным "народу Каталонии", однако проигнорировал короля Испании.

Отмечено, что на лацкане пиджака политика была закреплена желтая лента в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии. Также отмечается, что члены испанского правительства не присутствовали на церемонии.