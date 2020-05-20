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Германия напомнила России, что нужно выполнять Минские соглашения

20 мая, 17:14

Денис Беспалов

Сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходимо

Министр иностранных дел Германии обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым выполнение Минских соглашений и урегулирование на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходимо, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в "нормандской формате", – заявил Хайко Маас.

Отметим, что Россия регулярно цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одного из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики.

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Не так давно в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что нынешняя редакция Минских соглашений невыгодна Киеву, но выход Киева из договоренностей обернется снятием части санкций с России.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс минские договоренности минские соглашения Сергей Лавров Хайко Маас

Источник: Сегодня

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