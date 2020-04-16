Германия ослабляет карантин: открывает школы и некоторые магазины

Германия, где ранее разработали план по спасению экономики, начинает постепенно смягчать ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Так, в стране с 20 апреля разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. Такое решение принято по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с премьер-министрами 16 федеральных земель Германии, сообщает DW.

Все открывающиеся магазины должны обеспечить соблюдение условий гигиены и не допускать скопления покупателей в своих помещениях. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины.

Это первое решение по смягчению карантинных мер в Германии. В то же время большинство строгих ограничений на социальные контакты, которые были введены 16 и 23 марта в связи с эпидемией коронавируса и должны были действовать до 19 апреля, сохраняются до 3 мая включительно. Гражданам настоятельно рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и при посещении магазинов.

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До дальнейших распоряжений остаются закрытыми кафе, рестораны и бары. И по-прежнему запрещены собрания в церквях, мечетях и синагогах. Концерты и другие массовые мероприятия остаются под запретом по 31 августа. Гостиницы смогут работать только для постояльцев, совершающих служебные поездки, но там нельзя будет останавливаться туристам.

С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты.

Возвращение учеников в школы должно быть постепенным, начиная с 4 мая. В первую очередь занятия начнут выпускные классы. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления преподавания в подведомственных им школах.

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До 4 мая, по решению министерства внутренних дел ФРГ, контроль на границах Германии с пятью соседними государствами – Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией остается. Пересекать эти границы могут жители, работающие в этих странах, и водители грузового транспорта. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. Открыта граница с Бельгией и Нидерландами.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Германии подтверждено 134 753 случаев заражения коронавирусом, умерли 3 804 человека.

Напомним, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему Германия очень выгодно отличается от остальных стран Европы по показателю смертности среди пациентов с COVID-19.

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